THR предсказали возможных победителей Оскара-2020

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Прогнозы на Оскар-2020 /Прогнозы на Оскар-2020

Аналатик Скотт Файнберг, который является автором популярного издания The Hollywood Reporter, традиционно за несколько недель до вручения премии Оскар составил свое предсказание возможных лауреатов. Он опирался на опыт прошлых лет, начало наградного сезона, отзывы критиков и состояние киноиндустрии.

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Как и многие другие специалисты, Файнберг главным претендентом на звание лучшего фильма выбрал драму 1917 Сэма Мендеса. Чуть меньше шансов, по его мнению, у триллера Паразиты (он заявил, что он выиграет в номинации Лучший международный фильм), а вот у Маленьких женщин шансы отсутствуют вообще.

В плане режиссуры, по словам аналитика, главным фаворитом гонки является Пон Джун-Хо с Паразитами, а вот Мендес дышит ему в спину, тогда как у Тарантино с его Однажды в Голливуде шансы 50 на 50, а менее всего он уверен в победе Тодда Филлипса с Джокером.

Прогнозы на Оскар-2020 /Flickr

Файнберг заявил, что статуэтку за лучшую мужскую роль получит Хоакин Феникс, за женскую - Рене Зелльвегер (Джуди). У ДиКаприо в этот раз шансов нет вообще, в отличие от его коллеги Брэда Питта, который должен быть награжден, как лучший актер второго плана, а Лора Дерн - как лучшая второплановая актриса.

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Тайка Вайтити с Кроликом Джоджо, вероятнее всего, будет отмечен за лучший адаптированный сценарий, Паразиты - за лучший оригинальный сценарий, а мультфильм История Игрушек 4 может стать лучшей анимационной лентой. В этом случае Скотт Файнберг руководствовался опытом прошлых лет, когда Disney и Pixar были явными фаворитами оскаровского гонки.

Победителей премии Оскар-2020 можно будет узнать уже 10-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что американские продюсеры назвали лучший фильм года