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Оскар-2020: Объявлены номинанты на самую престижную кинопремию

Полный список номинантов на Оскар-2020
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Номинанты на Оскар-2020
Номинанты на Оскар-2020
/Getty Images

В США в прямом эфире назвали официальный полный список номинантов на премию Американской киноакадемии под названием Оскар-2020. Это будет 92-ая церемония вручения легендарных статуэток, которая состоится 10-го февраля в Лос-Анджелесе.

Номинанты на премию Оскар-2020:

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Лучший фильм

  • Форд против Феррари
  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды в… Голливуде
  • Паразиты

Лучшая актриса второго плана

  • Кети Бейтс - Дело Ричард Джуэлла
  • Лора Дерн - Брачная история
  • Скарлетт Йоханссон - Кролик Джоджо
  • Флоренс Пью - Маленькие женщины
  • Марго Робби - Скандал

Лучший актер второго плана

  • Том Хэнкс - Прекрасный день по соседству
  • Энтони Хопкинс - Два Папы
  • Аль Пачино - Ирландец
  • Джо Пеши - Ирландец
  • Брэд Питт - Однажды в… Голливуде

Лучший дизайн костюмов

  • Ирландец
  • Кролик ДжоДжо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Однажды в…Голливуде

Лучшее сведение звука (sound mixing)

  • К звездам
  • Форд против Феррари
  • Джокер
  • 1917
  • Однажды в…Голливуде

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Лучший монтаж звука (sound editing)

  • Форд против Феррари
  • Джокер
  • 1917
  • Однажды в…Голливуде
  • Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший композитор

  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Зведные войны. Скайуокер. Восход

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Дочь
  • Хэир лав
  • Китбул
  • Меморабл
  • Сестра

Лучший короткометражный фильм

  • Братство
  • Футбольный клуб Нефты
  • Окно напротив
  • Сария
  • Сестра

Лучший документальный фильм

  • Американская фабрика
  • Пещера
  • На краю демократии
  • Для Самы
  • Страна меда

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Лучший короткометражный документальный фильм

  • В отсутствие
  • Жизнь захватывает меня
  • Иди, беги, ча-ча
  • Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)
  • Супермен из Сент-Луиса

Лучший международный фильм

  • Тело Христово
  • Земля меда
  • Отверженные
  • Боль и слава
  • Паразиты

Лучший художник-постановщик

  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • 1917
  • Однажды в… Голливуде
  • Паразиты

Лучший монтаж

  • Форд против Феррари
  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Паразиты

Лучший оператор

  • Ирландец
  • Джокер
  • Маяк
  • 1917
  • Однажды в … Голливуде

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Лучшие визуальные эффекты

  • Мстители: Финал
  • Ирландец
  • Король Лев
  • 1917
  • Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший грим и прически

  • Скандал
  • Джокер
  • Джуди
  • Малефисента
  • 1917

Лучший анимационный фильм

  • Как приручить дракона 3
  • Я потерял свое тело
  • Клаус
  • Потерянное звено
  • История игрушек 4

Лучший адаптированный сценарий

  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Два папы

Лучший оригинальный сценарий

  • Достать ножи
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды в Голливуде
  • Паразиты

Лучший актер

  • Антонио Бандерос
  • Леонардо Дикаприо
  • Адам Драйвер
  • Хоакин Феникс
  • Джонатан Прайс

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Лучшая актриса

  • Синтия Эриво
  • Скарлет Йоханссон
  • Сирша Ронан
  • Шарлиз Терон
  • Рене Зельвеггер

Лучший режиссер

  • Ирландец Мартин Скорсезе
  • Джокер Тодд Филлипс
  • 1917 Сэм Мендес
  • Однажды в…Голливуде Квентин Тарантино
  • Паразиты Пон Джун-хо

Лучшая песня

  • I Can’t Let You Throw Yourself Away - История игрушек 4
  • (I’m Gonna) Love Me Again - Рокетмен
  • Stand Up - Гарриет
  • Into The Unknown - Холодное сердце 2
  • I’m Standing With You - Прорыв

Ранее сообщалось о том, что объявлены победители кинопремии Золотой Глобус-2020

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