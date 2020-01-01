Оскар-2020: Объявлены номинанты на самую престижную кинопремию

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Номинанты на Оскар-2020 /Getty Images

В США в прямом эфире назвали официальный полный список номинантов на премию Американской киноакадемии под названием Оскар-2020. Это будет 92-ая церемония вручения легендарных статуэток, которая состоится 10-го февраля в Лос-Анджелесе.

Номинанты на премию Оскар-2020:

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Лучший фильм

Форд против Феррари

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Брачная история

1917

Однажды в… Голливуде

Паразиты

Лучшая актриса второго плана

Кети Бейтс - Дело Ричард Джуэлла

Лора Дерн - Брачная история

Скарлетт Йоханссон - Кролик Джоджо

Флоренс Пью - Маленькие женщины

Марго Робби - Скандал

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс - Прекрасный день по соседству

Энтони Хопкинс - Два Папы

Аль Пачино - Ирландец

Джо Пеши - Ирландец

Брэд Питт - Однажды в… Голливуде

Лучший дизайн костюмов

Ирландец

Кролик ДжоДжо

Джокер

Маленькие женщины

Однажды в…Голливуде

Лучшее сведение звука (sound mixing)

К звездам

Форд против Феррари

Джокер

1917

Однажды в…Голливуде

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Лучший монтаж звука (sound editing)

Форд против Феррари

Джокер

1917

Однажды в…Голливуде

Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший композитор

Джокер

Маленькие женщины

Брачная история

1917

Зведные войны. Скайуокер. Восход

Лучший короткометражный анимационный фильм

Дочь

Хэир лав

Китбул

Меморабл

Сестра

Лучший короткометражный фильм

Братство

Футбольный клуб Нефты

Окно напротив

Сария

Сестра

Лучший документальный фильм

Американская фабрика

Пещера

На краю демократии

Для Самы

Страна меда

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Лучший короткометражный документальный фильм

В отсутствие

Жизнь захватывает меня

Иди, беги, ча-ча

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)

Супермен из Сент-Луиса

Лучший международный фильм

Тело Христово

Земля меда

Отверженные

Боль и слава

Паразиты

Лучший художник-постановщик

Ирландец

Кролик Джоджо

1917

Однажды в… Голливуде

Паразиты

Лучший монтаж

Форд против Феррари

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Паразиты

Лучший оператор

Ирландец

Джокер

Маяк

1917

Однажды в … Голливуде

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Лучшие визуальные эффекты

Мстители: Финал

Ирландец

Король Лев

1917

Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший грим и прически

Скандал

Джокер

Джуди

Малефисента

1917

Лучший анимационный фильм

Как приручить дракона 3

Я потерял свое тело

Клаус

Потерянное звено

История игрушек 4

Лучший адаптированный сценарий

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Два папы

Лучший оригинальный сценарий

Достать ножи

Брачная история

1917

Однажды в Голливуде

Паразиты

Лучший актер

Антонио Бандерос

Леонардо Дикаприо

Адам Драйвер

Хоакин Феникс

Джонатан Прайс

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Лучшая актриса

Синтия Эриво

Скарлет Йоханссон

Сирша Ронан

Шарлиз Терон

Рене Зельвеггер

Лучший режиссер

Ирландец Мартин Скорсезе

Джокер Тодд Филлипс

1917 Сэм Мендес

Однажды в…Голливуде Квентин Тарантино

Паразиты Пон Джун-хо

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away - История игрушек 4

(I’m Gonna) Love Me Again - Рокетмен

Stand Up - Гарриет

Into The Unknown - Холодное сердце 2

I’m Standing With You - Прорыв

Ранее сообщалось о том, что объявлены победители кинопремии Золотой Глобус-2020