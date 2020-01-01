Оскар-2020: Объявлены номинанты на самую престижную кинопремию
В США в прямом эфире назвали официальный полный список номинантов на премию Американской киноакадемии под названием Оскар-2020. Это будет 92-ая церемония вручения легендарных статуэток, которая состоится 10-го февраля в Лос-Анджелесе.
Номинанты на премию Оскар-2020:
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Лучший фильм
- Форд против Феррари
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Брачная история
- 1917
- Однажды в… Голливуде
- Паразиты
Лучшая актриса второго плана
- Кети Бейтс - Дело Ричард Джуэлла
- Лора Дерн - Брачная история
- Скарлетт Йоханссон - Кролик Джоджо
- Флоренс Пью - Маленькие женщины
- Марго Робби - Скандал
Лучший актер второго плана
- Том Хэнкс - Прекрасный день по соседству
- Энтони Хопкинс - Два Папы
- Аль Пачино - Ирландец
- Джо Пеши - Ирландец
- Брэд Питт - Однажды в… Голливуде
Лучший дизайн костюмов
- Ирландец
- Кролик ДжоДжо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Однажды в…Голливуде
Лучшее сведение звука (sound mixing)
- К звездам
- Форд против Феррари
- Джокер
- 1917
- Однажды в…Голливуде
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Лучший монтаж звука (sound editing)
- Форд против Феррари
- Джокер
- 1917
- Однажды в…Голливуде
- Звездные войны. Скайуокер. Восход
Лучший композитор
- Джокер
- Маленькие женщины
- Брачная история
- 1917
- Зведные войны. Скайуокер. Восход
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Дочь
- Хэир лав
- Китбул
- Меморабл
- Сестра
Лучший короткометражный фильм
- Братство
- Футбольный клуб Нефты
- Окно напротив
- Сария
- Сестра
Лучший документальный фильм
- Американская фабрика
- Пещера
- На краю демократии
- Для Самы
- Страна меда
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Лучший короткометражный документальный фильм
- В отсутствие
- Жизнь захватывает меня
- Иди, беги, ча-ча
- Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)
- Супермен из Сент-Луиса
Лучший международный фильм
- Тело Христово
- Земля меда
- Отверженные
- Боль и слава
- Паразиты
Лучший художник-постановщик
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- 1917
- Однажды в… Голливуде
- Паразиты
Лучший монтаж
- Форд против Феррари
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Паразиты
Лучший оператор
- Ирландец
- Джокер
- Маяк
- 1917
- Однажды в … Голливуде
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Лучшие визуальные эффекты
- Мстители: Финал
- Ирландец
- Король Лев
- 1917
- Звездные войны. Скайуокер. Восход
Лучший грим и прически
- Скандал
- Джокер
- Джуди
- Малефисента
- 1917
Лучший анимационный фильм
- Как приручить дракона 3
- Я потерял свое тело
- Клаус
- Потерянное звено
- История игрушек 4
Лучший адаптированный сценарий
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Два папы
Лучший оригинальный сценарий
- Достать ножи
- Брачная история
- 1917
- Однажды в Голливуде
- Паразиты
Лучший актер
- Антонио Бандерос
- Леонардо Дикаприо
- Адам Драйвер
- Хоакин Феникс
- Джонатан Прайс
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Лучшая актриса
- Синтия Эриво
- Скарлет Йоханссон
- Сирша Ронан
- Шарлиз Терон
- Рене Зельвеггер
Лучший режиссер
- Ирландец Мартин Скорсезе
- Джокер Тодд Филлипс
- 1917 Сэм Мендес
- Однажды в…Голливуде Квентин Тарантино
- Паразиты Пон Джун-хо
Лучшая песня
- I Can’t Let You Throw Yourself Away - История игрушек 4
- (I’m Gonna) Love Me Again - Рокетмен
- Stand Up - Гарриет
- Into The Unknown - Холодное сердце 2
- I’m Standing With You - Прорыв
Ранее сообщалось о том, что объявлены победители кинопремии Золотой Глобус-2020