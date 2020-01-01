Джокер и 1917: Букмекеры назвали фаворитов премии Оскар-2020

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Фавориты Оскара-2020 /Flickr

Каждый год букмекеры по всему миру составляют собственные прогнозы на победителей премии Оскар, учитывая отзывы прессы, рецензии авторитетных критиков и полученные до вручения другие награды. И в этом году также не обошлось без попытки угадать лауреатов.

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Основным фаворитом в номинации Лучший фильм букмекеры считают военную драму 1917, которая победила на Премии Гильдии продюсеров (а она является главным ориентиром на Оскар). За ней же сразу идут Паразиты, однако они, вероятнее всего, заберут награду за Лучший международный фильм. С режиссурой все точно так же - ее прочат Сэму Мендесу за 1917, а Пону Джун-Хо за упомянутых выше Паразитов.

Кроме этого, букмекеры уверены, что лучшим актером станет в этом году Хоакин Феникс (Джокер), лучшей актрисой - Рене Зелльвегер (Джуди), а за второстепенные роли будут отмечены Брэд Питт (Однажды в Голливуде) и Лора Дерн (Брачная история). За операторскую работу также прогнозируют статуэтку Роджеру Дикинсу, снявшему 1917.

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За сценарии, как считают специалисты, Оскар могут получить Брачная история (оригинальный сценарий) и Ирландец (адаптированный сценарий). Вероятно, среди анимационных фильмов победителем станет диснеевская История Игрушек 4.

Напомним, что вручение премии Оскар состоится уже 10-го февраля в Лос-Анджелесе.

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