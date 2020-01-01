Empire назвали лучшие фильмы XXI века

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Лучшие фильмы 21-го века по версии Empire /Flickr

Одно из самых авторитетных изданий в мире Empire представило рейтинг лучший фильмов XXI века. Список был опубликован на их сайте, а лидирующую позицию в нем заняла картина Безумный Макс: Дорога Ярости от режиссера Джорджа Миллера. Авторы статьи назвали ее бескомпромиссной и безумной в концепции и исполнении.

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Второе место в рейтинге заняла лента Властелин Колец: Братство кольца, сразу же за ней идет кинокомикс Кристофера Нолана Темный Рыцарь, в котором, по мнению журналистов, присутствует лучшая интерпретация образа Джокера. На четвертом месте - Начало от того же Нолана, а закрывает пятерку оскароносный фильм Лунный свет.

Также в десятку лучших фильмов XXI века вошли: Социальная сеть, Мстители: Война бесконечности, Прочь, Лабиринт Фавна, и Трудности перевода.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые продаваемые фильмы десятилетия