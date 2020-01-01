Названы самые продаваемые фильмы десятилетия

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Самые продаваемые фильмы десятилетия /Flickr

Списки лучших фильмов 2019-го года и всего десятилетия составили уже многие мировые издания. Однако на этот раз американский сайт по продаже билетов, который является самым крупным в своем роде, под названием Fandango представил рейтинг самых продаваемых фильмов 2010-ых.

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Первое место по количеству проданных билетов занял блокбастер Звездные Войны: Пробуждение силы, за ним идут Мстители: Финал, а третье место заняли уже восьмые Звездные Войны: Последние джедаи. На четвертом и пятом местах также находятся проекты от Disney - Мстители: Война бесконечности и Черная пантера.

Ранее сообщалось о том, что названы кинозвезды с самыми большими гонорарами в истории