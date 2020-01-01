Тарантино, Джокер и война: Объявлены победители кинопремии Золотой Глобус-2020

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Золотой глобус-2020: Лауреаты /Flickr

В Лос-Анджеле Голливудская иностранная пресса уже в 77-ой раз вручила премии под названием Золотой Глобус фильмам и людям, которые их создают. Ведущим церемонии на этот раз был Рики Джервэйс.

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Главным драматическим фильмом был выбран 1917 режиссера Сэма Мендеса (он также был удостоен премии за свою постановку) о Первой мировой войне. Лучшей комедией назвали Однажды в Голливуде от Тарантино, который также был награжден за сценарий, а Брэда Питта отметили, как лучшего актера второго плана.

Лучшим актером 2019-го года по версии ассоциации стал Хоакин Феникс за ведущую роль в Джокере, а лучшей актрисой назвали Рене Зелльвегер за фильм Джуди. Лучший актер в комедии или мюзикле - Терон Эджертон, сыгравший Элтона Джона в Рокетмене. Лучшая актриса в комедии или мюзикле - Аквафина (Прощание), а лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн в Брачной истории.

Золотой глобус-2020: Лауреаты /Flickr

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Золотой глобус за лучший иностранный фильм получили Паразиты, лучший анимационный фильм - Потерянное звено, лучшая музыка - Джокер (Хильдур Гуднадоттир), лучшая песня - Рокетмен (Love me again).

Лучшим драматическим сериалом стали Наследники, комедийным - Дрянь, а премию за лучший мини-сериал получил Чернобыль.

Ранее сообщалось о том, что кинокритики Лос-Анджелеса выбрали лучший фильм года