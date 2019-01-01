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The Guardian назвали лучшие сериалы года

Кинокритики составили список лучших шоу
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Лучшие сериалы 2019-го по версии The Guardian
Лучшие сериалы 2019-го по версии The Guardian
/Flickr

Авторитетное издание The Guardian по случаю завершения 2019-го представило свой список лучших сериалов года, составленный кинокритиками. В него вошли как популярные шоу, так и те, о которые оказались не слишком известными, но качественными.

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На первом месте в рейтинге оказался сериал Наследники от HBO, который в этом году обзавелся уже вторым сезоном. За ним следует Дрянь, на третьем месте - Чернобыль, а закрывают пятерку лидеров проекты Годы и Добродетели.

В ТОП-10 лучших сериалов года также вошли: Невероятное, Жизни матрешки, ток-шоу Это время с Аланом Патриджем, Катастрофа, а также Эйфория.

Ранее сообщалось о том, что The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2010-ых

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