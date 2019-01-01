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IMDB определили самые популярные сериалы 2019-го

Рейтинг ТОП-10 состоит из сериалов, страницы которых посещали чаще всего
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Самые популярные сериалы года
Самые популярные сериалы года
/Flickr

Главный сайт в мире по киноматографу под названием IMDB к завершению 2019-го опубликовал рейтинг сериалов, страницы которых посещали чаще всего. В список вошло десять популярных шоу этого года.

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Первое место досталось Игре Престолов, которая завершилась в мае. За ней следует еще один нашумевший проект от HBO под названием Чернобыль, на третьем месте расположились Очень странные дела, а четвертую и пятую позицию заняли Академия Амбрелла и Пацаны.

Продолжили рейтинг ТОП-10 такие сериалы, как Черное зеркало, Ходячие мертвецы, Острые козырьки, Половое воспитание и Ты.

Ранее сообщалось о том, что в Америке определили лучшие фильмы и сериалы 2019 года

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