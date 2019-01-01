The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2010-ых

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Худшие фильмы 2010-ых по версии THR /Flickr

Кинокритик знаменитого американского издания The Hollywood Reporter Франк Шек составил список-антирейтинг, состоящий из худших, по его мнению, лент, вышедших в этом десятилетии. В него вошли популярные фильмы, а также стоит отметить, что всего позиций десять, однако второе место было отдано сразу нескольких ролям одного актера.

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Лидирует в списке фантастический проект Тимура Бекмамбетова Президент Линкольн: Охотник на вампиров. Второе место заняли роли Адама Сэндлера в фильмах Притворись моей женой, Такие разные близнецы, Папа-досвидос, Пиксела, Сапожник и других, которые критик посчитал слишком посредственными. На третьей ступени оказался экшен Ковбои против Пришельцев.

Продолжили антирейтинг такие ленты, как Эмоджи фильм, трилогия Пятьдесят оттенков, трилогия Человеческая многоножка, Повелитель стихий, Муви 43, Значит, война и День Святого Валентина.

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