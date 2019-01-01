В Америке определили лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Американский киноинститут составил два списке из десяти фильмов и сериалов

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Лучшие фильмы и сериалы года по версии Американского киноинститута /Flickr

Итоги 2019-го года решил подвести и Американский институт киноискусства, собрав по десять фильмов и сериалов, которые его членами были признаны лучшими. Стоит отметить, что в рейтингах есть, как независимые проекты, так и мейнстримные ленты, которые получили признание во всем мире.

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В список лучших фильмов 2019-го года попали: 1917, Ирландец, Прощание, Кролик Джоджо, Джокер, Достать ножи, Маленькие женщины, Брачная история, Дело Ричарда Джуэлла и Однажды в Голливуде. Специальный приз был вручен южнокорейскому триллеру Паразиты.

В список лучших сериалов 2019-го года попали: Чернобыль, Корона, Фосси/Вердон, Игра престолов, Поза, Наследники, Хранители, Невероятное, Вице-президент и Когда они нас увидят. Специальный приз получил сериал Дрянь.

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