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Названы самые популярные музыканты десятилетия

Стриминговый сервис Spotify представил список исполнителей
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Лучшие музыканты 2010-ых по версии Spotify
Лучшие музыканты 2010-ых по версии Spotify
/instagram.com/champagnepapi / getty images

Один из крупнейший музыкальных стриминговых сервисов во всем мире Spotify решили присоединиться к подведению итогов завершающихся 2010-ых. На своем официальном сайте они представили список самых популярных музыкантов десятилетия.

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На первом месте среди популярнейших исполнителей в мире, по версии Spotify, оказался рэпер из Канады под псевдонимом Дрейк. За ним идет британский артист Эд Ширан, а третье место в рейтинге занял Post Malone. Закрывают пятерку Ариана Гранде и хип-хоп-исполнитель Эминем.

Самыми прослушиваемыми треками десятилетия были признаны Shape of You Эда Ширана, One Dance от Дрейка, работы Post Malone и 21 savage под названием Kyla, WizKid, Rockstar, а также Halsey & Chainsmokers - Closer и еще одна композиция Ширана -  Thinking out Loud.

Помимо итого десятилетия музыкальная платформа назвала еще и самых популярных артистов мира 2019-го года. Ими стали Post Malone, Билли Айлиш, Ариана Гранде, Эд Ширан и рэпер Bad Bunny.

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали лучшего артиста десятилетия

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Лучшие музыканты самые популярные артисты десятилетия Spotify Дрейк Эд Ширан Эминем Post Malone Все теги
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