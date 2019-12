Названы самые популярные музыканты десятилетия

Поделись







Один из крупнейший музыкальных стриминговых сервисов во всем мире Spotify решили присоединиться к подведению итогов завершающихся 2010-ых. На своем официальном сайте они представили список самых популярных музыкантов десятилетия.

На первом месте среди популярнейших исполнителей в мире, по версии Spotify, оказался рэпер из Канады под псевдонимом Дрейк. За ним идет британский артист Эд Ширан, а третье место в рейтинге занял Post Malone. Закрывают пятерку Ариана Гранде и хип-хоп-исполнитель Эминем.

Самыми прослушиваемыми треками десятилетия были признаны Shape of You Эда Ширана, One Dance от Дрейка, работы Post Malone и 21 savage под названием Kyla, WizKid, Rockstar, а также Halsey & Chainsmokers - Closer и еще одна композиция Ширана - Thinking out Loud.

Помимо итого десятилетия музыкальная платформа назвала еще и самых популярных артистов мира 2019-го года. Ими стали Post Malone, Билли Айлиш, Ариана Гранде, Эд Ширан и рэпер Bad Bunny.

