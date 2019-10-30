В Америке назвали лучшего артиста десятилетия

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Тейлор Свифт стала лучшей артисткой десятилетия /instagram.com/taylorswift/

Премия American Music Awards определила победительницу в одной из важнейших номинаций - Artist of the Decade (Артист десятилетия - ред.). Ею стала знаменитая кантри-поп-певица Тейлор Свифт.

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Такая информация появилась на официальной страничке премии в Instagram. Сообщается, что у Свифт на счету аж 23 премии AMA, что является практически рекордом, ведь больше всего наград получил Майкл Джексон - 24 статуэтки.

Церемония вручения American Music Awards пройдет 24-го ноября в Лос-Анджелесе, где Тейлор споет все свои главные хиты. Кроме этого, певица также номинирована в категориях Артист года, Лучший клип, Лучшая поп/рок-артистка, Лучший поп/рок-альбом и Лучший современный артист.

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