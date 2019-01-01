Поп-звезда Charli XCX выпустила клип, снятый в Киеве на Троещине

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Charli XCX - White Mercedes /instagram.com/charli_xcx/

Знаменитая британская поп-певица Charli XCX на своем YouTube-канале выпустила новый клип на трек White Mercedes. Видео уже завоевало популярность в Сети, набрав сотни тысяч просмотров.

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В кадре певица танцует на крыше авто, поет рядом с белой лошадью и в машине, которая находится в подвешенном состоянии, а также смотрит, как уничтожают транспортные средства. Примечательно, что сама видеоработа была снята в Киеве на пустыре возле Троещины. Ранее эту локацию в своих клипах использовали MO, Foals, Скриптонит и другие.

Клип Charli XCX - White Mercedes уже посмотрели 250 тысяч раз, а также поставили 35 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Иван Дорн порвал YouTube необычным клипом с птицами