Канадский режиссер снял необычный фильм про Троещину
Постановщик снял ленту о жизни в киевском спальном районе
Фильм про Троещину/Кадо из фильма Troya
Канадец Гордон фон Штайнер снял мини-картину о жизни молодых людей в одном из самых популярных и легендарных районов Киева - Троещине. Лента называется Troya, а ее презентация состоялась в Нью-Йорке.
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В центре данной мультимедийной инсталляции - мужественность, чувственность и страсти героев, о которых идет речь. Штайнер в данной работе показал то, какой он видит жизнь молодежи на Троещине.
Стоит отметить, что фэшн-режиссер ранее снимал для таких брендов, как Lois Vuitton, Versace, Prada, Dior и других.
Ранее сообщалось о том, что Скриптонит выпустил стильный клип, снятый на Троещине