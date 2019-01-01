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Канадский режиссер снял необычный фильм про Троещину

Постановщик снял ленту о жизни в киевском спальном районе
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Фильм про Троещину
Фильм про Троещину
/Кадо из фильма Troya

Канадец Гордон фон Штайнер снял мини-картину о жизни молодых людей в одном из самых популярных и легендарных районов Киева - Троещине. Лента называется Troya, а ее презентация состоялась в Нью-Йорке.

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В центре данной мультимедийной инсталляции - мужественность, чувственность и страсти героев, о которых идет речь. Штайнер в данной работе показал то, какой он видит жизнь молодежи на Троещине.

Стоит отметить, что фэшн-режиссер ранее снимал для таких брендов, как Lois Vuitton, Versace, Prada, Dior и других.

Ранее сообщалось о том, что Скриптонит выпустил стильный клип, снятый на Троещине

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