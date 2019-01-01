Зима летом: Как сериал Чернобыль снимали на Троещине

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Несколько сцен Чернобыля сняли в Киеве /Кадр из сериала Чернобыль

Популярный мини-сериал Чернобыль от канала HBO состоит из пяти серий, которые были сняты в самых разных локациях и условиях. Так, стало известно, что сцену из четвертой серии, в которой вдова ликвидатора Людмила сидит на заснеженной улице, снимали на жилом массиве Троещина, который расположен в Киеве.

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Самое интересное то, что зимний город был снят летом 2018-го на улице Радунская, 9Б. Для съемок декораторы привезли искусственный снег, которым засыпали пустырь, а также расставили там лавочки.

Съемки сериала Чернобыль на Троещине в Киеве /facebook.com/anton.vityaz

Также можно увидеть, как это происходило, из видеоролика, который был опубликован на YouTube.

Завершающая пятая серия сериала Чернобыль вышла 3-го июня.

Ранее мы рассказывали, где можно легально посмотреть весь сериал.