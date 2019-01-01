Киев, а не Москва: Самые заметные киноляпы в сериале Чернобыль

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Киноляпы в сериале Чернобыль /Кадр из сериала Чернобыль

Сериал Чернобыль с момента выхода успел возглавить рейтинги лучших ТВ-шоу, а также наделать много шума и вызвать массу эмоций. И хоть он раскрыл множество исторических фактов, был признан по большому счету достоверным, не обошлось и без оплошностей, которые допустили создатели. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала самые заметные киноляпы в Чернобыле от HBO.

Киев, а не Москва

Ошибка в сериале /Кадр из сериала Чернобыль

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Большой ляп был обнаружен зрителями в одной из серий, став активно обсуждаемым в Сети. Все дело в том, что на экране красуется надпись, уведомляющая зрителей, что история переносит их в март 1987-го года прямо в Москву. Но на фоне красуется Киев, а точнее - вид на Крещатик со стороны Театральной.

Памятник ликвидаторам

Памятник ликвидаторам ЧАЭС /Кадр из сериала Чернобыль

Малозаметный, но очень серьезный ляп также обнаружили зрители. Все дело в том, что в одной из сцен, если хорошенько присмотреться, можно обнаружить памятник ликвидаторам ЧАЭС, который находится в Киеве возле библиотеки Вернандского. Дело в том, что он был установлен в честь 20-ой годовщины трагедии.

Облученный вертолет

Падение вертолета /Кадр из сериала Чернобыль

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Во втором эпизоде Чернобыля одной из самых запоминающихся сцен стала та, где с вертолетов стали тушить пожар прямо над местом взрыва. И именно один из них получил огромную дозу радиации и упал. В действительно вертолет тоже падал, но было это аж в ноябре (в сериале - май) и от столкновения с краном.

Ульяна Хомюк

Ульяна Хомюк /Кадр из сериала Чернобыль

Одна из самых заметных героинь сериала физик-ядерщик Ульяна Хомюк - вымышленный персонаж. Да, ее не существовало, но она не взята из ниоткуда. Как сообщается, героиня является олицетворением всех ученых, которые прибыли помогать на место аварии.

Водолазы-смертники

Водолазы /Кадр из сериала Чернобыль

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Трое водолазов, показанные в третьей серии, и правда были и выполнили свою работу. Они - инженеры АЭС, а их имена - Алексей Ананенко, Борис Баранов и Валерий Беспалов. В сериале им прогнозировали смерть примерно через неделю, но в реальности же они выжили. Баранов скончался только в 2005-ом году, а Беспалов и Ананенко до сих пор живы.

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