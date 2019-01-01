Финал сериала Чернобыль: Где посмотреть все серии

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Где посмотреть все серии сериала Чернобыль /Flickr

Знаменитый сериал Чернобыль от HBO вышел в эфир 6-го мая и за короткий срок успел завоевать признание у зрителей по всему миру. Так, проект занял 1-ое место среди всех ТВ-шоу на сайте IMDB, имея на данный момент оценку 9,7. Заключительная пятая серия под названием Вечная Память вышла 3-го июня.

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В финальном эпизоде Чернобыля сюжет сосредоточен на причинах страшной трагедии, а также создатели показали суд над виновными в случившемся. В тизере говорится о том, что "Валерий, Борис и Ульяна будут рисковать своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле".

Украинские зрители могут посмотреть последнюю серию, как и все предыдущие, легально на сайтах Megogo.net, Oll.tv, Divan.tv, а также на Sweet.tv. Для этого потребуется подписка, включающая коллекцию Амедиатека, которые и озвучили сериал на русский язык.

Ранее сообщалось о том, что Чернобыль от HBO стал лучшим сериалом в истории