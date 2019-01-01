Чернобыль от HBO стал лучшим сериалом в истории

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Чернобыль возглавил рейтинг самых лучших сериалов на сайте IMDB /Кадр из сериала Чернобыль

Сериал Чернобыль от канала HBO за несколько недель обрел мировую популярность, а также всеобщее признание. Его довольно высоко оценили критики и зрители, а также он стал самым рейтингом на сайте IMDB.

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Чернобыль занял первое место в рейтинге ТОП-250 лучших ТВ-шоу (в том числе и сериалов) в истории. Его оценка на данный момент составляет 9,6 баллов из 10 возможных. За них в списке следуют Планета Земля 2, Братья по оружию, Планета Земля, а также сериалы Во Все Тяжкие, Игра престолов и Прослушка.

Сериал Чернобыль вышел на HBO 6-го мая. Финальная пятая серия увидит свет уже 3-го июня.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер финала сериала Чернобыль