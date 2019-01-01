HBO сообщили, что спин-офф Игры Престолов выйдет не скоро

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Игра Престолов /Flickr

Сериал Игра Престолов подошел к концу, а теперь поклонникам саги остается лишь ожидать обещанных спин-оффов, которых планируется аж три. Однако программный директор канала HBO Кейси Блойс рассказал, что они не собираются спешить с выпуском нового сериала.

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По его словам, не нужно торопить производство нового шоу, ведь вселенная Джорджа Р. Р. Мартина достаточно большая, а сценаристам спин-оффа нужно больше времени, чтобы не получилась копия оригинала. Также Блойс рассказал, что съемки пилотной серии Долгой Ночи пройдут уже этим летом, но она не выйдет до тех пор, пока не будет готов весь сценарий сериала.

"Мне кажется, здесь главное не торопиться. Поэтому мы столько времени работаем над пилотом Джейн, потому что хотим все сделать правильно", - подытожил он.

Финальная серия Игры Престолов вышла на HBO 19 мая.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин рассказал, почему не выпускает финал Песни Льда и Пламени