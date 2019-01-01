"Это что, правда?": Звезда Игры Престолов воспринял финал, как шутку

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Айзек Хемпстед-Райт рассказал о впечатлениях от финала Игры Престолов /Flickr

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Финальный сезон Игры Престолов подошел к концу, вызвав массу неоднозначных отзывов от зрителей. Одни посчитали концовку приемлемой, а другие раскритиковали ее, понизив средний балл на различных сайтах (например, на imdb рейтинг 6-ой серии - 4,4). Айзек Хемспед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал, что его очень удивила развязка сериала, а сам он не мог поверить сценаристам.

Внимание - в дальнейшем тексте находятся спойлеры к финальной серии Игры Престолов!

Бран Старк /Flickr

Актер рассказал, что принял сценарий за шутку, думая, что создатели разослали все актерам версии, где их персонажи занимают Железный трон. "Отличный прикол, ребята. Ох***, это что, правда?", - удивился он.

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Также он ответил на критику финала, отметив, что не всем он может понравиться. По его словам, довольно сложно закончить сериал такого масштаба и при этом никого не разозлить. Однако Хемпстед-Райт считает, что концовка получилась действительно неожиданной. "Люди будут злиться. Многие расстроятся. Это горько-сладкий финал, как и задумывал Джордж Р. Р. Мартин. Подходящее завершение эпичной саги", - резюмировал он.

Сам же он еще и прокомментировал конец Игры Престолов в Twitter.

Напомним, что последняя серия Игры Престолов вышла 19 мая, а Железный Трон в итоге занял Бран Старк.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов пожаловалась на ухудшенное здоровье из-за сериала