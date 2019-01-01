Вечная память: Вышел трейлер финала сериала Чернобыль

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Вышел тизер последней серии Чернобыля /Flickr

Популярный мини-сериал Чернобыль, который выходит на канале HBO, получил в основном положительные оценки от критиков и зрителей. В нем рассказана и показана история взрыва на ЧАЭС, ставшего самой крупной техногенной катастрофой 20-го столетия. Зрители уже имеют возможность ознакомиться с четырьмя сериями, а в Сети появился тизер пятого заключительного эпизода.

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В финальной серии, которая носит название Вечная Память, уделят внимание причине того страшного взрыва, а также покажут судебный процесс наl людьми, которых обвинила правительственная комиссия в произошедшем.

Финальная серия мини-сериала Чернобыль выйдет 3 июня на HBO.

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