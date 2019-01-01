Кит Харингтон отправился лечить стресс и алкоголизм из-за финала Игры Престолов

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Кит Харингтон отправился на лечение /Flickr

Популярный актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале Игра Престолов, еще до премьеры финального сезона лег в клинику Prive-Swiss, в которой лечится с последствиями от съемок. Все дело в том, что из-за шоу ему пришлось бороться со стрессом и алкоголизмом.

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Еще в документальной ленте Игра Престолов: Последний дозор можно заметить, как Кит сильно переживает из-за всего, что связано с сериалом. Особенно, когда он читал сценарий, ведь из-за некоторых моментов актер даже расплакался.

Эмоции Кита Харингтона /instagram.com/kitharingtonig

Сам же Харингтон рассказывал, что сложнее всего ему было, когда Джон Сноу оказывался в центре сюжета, ведь именно тогда он начал посещать психотерапевта. Он заявлял, что во время съемок одной из последних сцен у него случился нервный срыв, а когда с него снимали костюм, то он чувствовал себя освежеванным. Не лучший период в моей жизни, - резюмировал актер.

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Его друг рассказывал, что Игра Престолов очень сильно ударила по нему, а сейчас в клинике он проходит различные тренинги, терапии и практикует медитацию для борьбы с эмоциями. К слову, его жена Роуз Лесли находится рядом с ним и активно его поддерживает.

Ранее сообщалось о том, что Игра Престолов не получит продолжения