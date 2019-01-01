Игра Престолов не получит продолжения

HBO заявили, что никто герои сериала больше не вернутся на экраны

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У Игры Престолов не будет продолжений - только предыстории /Flickr

Популярный сериал Игра Престолов подошел к концу, а зрителей все больше стали волновать будущие спин-оффы, а также продолжения шоу. Так, например, чаще всего фанаты выражали надежду на отдельную историю о странствиях Арьи Старк, которая отправилась на неизведанные земли. Однако программный директор HBO Кейси Блойз развеял все мифы о сиквелах.

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Он заявил, что все истории каждого из героев сериала лучше всего оставить в рамках восьми сезонов, чтобы не переусердствовать. "Думаю, что лучше попытаться исследовать в приквелах другие уголки этой большой вселенной, которую придумал Джордж Мартин. Пусть это шоу остается завершенным", - объяснил Блойз.

Напомним, что завершающий эпизод Игры Престолов вышел 19 мая.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин прокомментировал финал Игры Престолов