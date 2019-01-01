Джордж Мартин прокомментировал финал Игры Престолов

Писатель также рассказал о том, чем будут отличаться его книги от сериала

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Джордж Мартин в своем блоге написал о финале Игры Престолов и продолжении своих книг /Кадр из сериала Игры Престолов

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, который является автором серии книг Песнь Льда и Пламени, ставших основой для Игры Престолов, в своем блоге высказался по поводу завершения сериала. По его словам, он даже не мог представить, что шоу станет настоящим культурным феноменом, а его самого занесет в такое путешествие.

Джордж Мартин /Getty Images

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Мартин также отметил работу всей команды, включая актеров, шоураннеров, сценаристов, продюсеров и режиссеров. Он заявил, что уже работает над последними книгами своей саги, однако отметил, что у авторов сериала было всего шесть часов на завершение, а у него материала будет намного больше - приблизительно три тысячи страниц рукописи на две книги. Он подчеркнул, что если ему понадобится добавить страниц и глав, то он это сделает.

Отвечая на волнующий многих вопрос, будет ли финал его творения схожим с концовкой сериала, Джордж ответил кратко: "Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... Да. И нет. И да. И нет".

Финальный эпизод Игры Престолов увидел свет 19 мая на канале HBO.

Ранее сообщалось о том, что HBO сообщили, что спин-офф Игры Престолов выйдет не скоро