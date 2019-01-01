Харрисон Форд рассказал о будущем Индианы Джонса

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Харрисон Форд /Flickr

Знаменитая приключенческая кинофраншиза об Индиане Джонсе была начата Стивеном Спилбергом в далеком 1981-ом году. С тех пор не поменялся ни постановщик ленты, ни исполнитель главной роли Харрисон Форд, который в недавнем интервью ответил на волнующий вопрос о том, кто же сменит его в амплуа киноархеолога.

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Актер заявил, что стать Индианой Джонсом не сможет больше никто. "Вы что, не понимаете? Я - Индиана Джонс. Не будет меня - не будет и его. Все просто", - резюмировал Форд.

Кроме этого, он сказал, что это не лучший способ отказать Крису Пайну. Вероятнее всего, Харрисон Форд имел в виду Криса Пратта, которого несколько лет назад планировали взять в эту франшизу.

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Напомним, что последний фильм из серии называется Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа, который вышел в 2008-ом году. Пятая часть уже находится в разработке, а ее премьера запланирована на 2021-ый год.

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