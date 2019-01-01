Скриптонит выпустил стильный клип, снятый на Троещине

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Скриптонит выпустил новый клип /instagram.com/scriptonit_fan_group

Известный казахский хип-хоп-исполнитель Скриптонит летом 2018-ого создал свой новый проект, который носит название Gruppa Skryptonite с песнями, имеющими новое звучание. Теперь же в этом составе музыкант представил свежий клип на трек Porduga.

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Видеоработа частично была снята в Киеве, точнее - в одном из дворов Троещины. Главную роль сыграла украинская модель Валерия Караман, а режиссером стала Таня Муиньо, которая уже снимала для Монатика, Время и Стекло, Насти Каменских и других исполнителей. Сам Скриптонит в клипе не появляется.

Музыкальное видео Gruppa Skryptonite - Podruga за сутки посмотрели 288 тысяч раз и поставили 17 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Скриптонит вернулся в рэп с новым клипом