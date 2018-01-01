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Скриптонит вернулся в рэп с новым стильным клипом

Рэпер выпустил клип на совместную песню с T-Fest, 104 и Niman
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Скриптонит выпустил новый клип
Скриптонит выпустил новый клип
/instagram.com/futureofpeople

Популярный казахский хип-хоп-исполнитель Скриптонит не так давно говорил, что уходит из рэпа и будет делать новый проект Gruppa Skryptonite, однако теперь он вернулся с новой композицией Мультибрендовый и даже выпустил на нее клип.

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В новой видеоработе помимо самого Скриптонита приняли участие его друзья 104 и Niman, а также рэпер из Украины T-Fest. Сама композиция получилась в привычном для музыканта стиле с плохо разборчивым текстом (зато очень крутым, если все-таки разобрать) и стильным видеорядом, в котором, по сути, нет смысловой нагрузки.

Клип Мультибрендовый менее чем за сутки посмотрели 200 тысяч раз и он продолжает набирать популярность.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

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