Как отреагировали соцсети на яркий и необычный клип Mozgi - Полюбэ

Поделись







Mozgi - Полюбэ /Скриншот из YouTube

Совсем недавно на YouTube вышел новый клип популярной украинской группы Mozgi, который оказался довольно необычным, ярким и с множеством образов и спецэффектов. Веселая видеоработа на песню Полюбэ быстро завоевала любовь зрителей и попала в тренды YouTube.

Читай также: Как отреагировали соцсети на клип Little Big - Skibidi

Запоминающийся припев, веселый мотив, множество спецэффектов и локаций, которые способны взорвать мозг, и забавные грим и костюмы - это то, что присуще данному музыкальному видео от известной группы во главе с Потапом. Зрители комментируют, что это идеальное видео для нынешнего YouTube, а также назвали его трешем, который довольно затягивающий и динамичный. Также зрители отмечают, что все новое и необычное - это хорошо, но некоторые сообщают, что это плагиат на то, что сейчас есть в Сети.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Mozgi - Полюбэ посмотрели 670 тысяч раз, поставили 26 тысяч лайков и 3 тысячи дизлайков. Сейчас видеоработа занимает 4 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что клип рэпера Pharaoh стал хитом на YouTube