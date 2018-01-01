ЛСП выступят во Львове, Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре

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ЛСП посетят Украину /instagram.com/lspolegi

Знаменитая белорусская группа ЛСП совсем скоро выступит в нескольких городах Украины в рамках тура Hell and Black. Среди городов - Львов, Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Радовать слушателей музыканты будут с 27 ноября по 4 декабря.

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ЛСП прошли огонь, воду и медные трубы, став популярными после сотрудничества с Оксимироном, а продолжив путь уже сами, завоевывая все больше и больше сердец своей музыкой, в которой есть и глубокий смысл, и качающие мотивы, и даже крутой вокал вперемешку с хип-хопом. Год назад скончался один из участников и продюсер группы Рома Англичанин, однако ребята не прекратили свою деятельность и теперь их состав вырос. В наши дни ЛСП - это большая группа, которая выступает с живым звуком и собирает многотысячные площадки. Они возвращаются в Украину, чтобы зажечь города и устроить крутые тусовки!

Стоит отметить, что совсем недавно на их официальном канале вышло новое Live-видео на песню За бортом, которая также является и приглашением на их тур Hell and Black.

Львов - Malevich, 27 ноября, 19:00, от 449 гривен.

Киев - Stereo Plaza, 30 ноября, 19:00, от 449 гривен.

Полтава - Villa Крокодила , 1 декабря, 19:00, от 349 гривен.

Харьков - Арт-завод Механика, 2 декабря, 19:00, от 299 гривен.

Днепр - Концертный зал Тайм-Аут, 4 декабря, 19:00, от 349 гривен.

Ранее сообщалось о том, что ЛСП выпустил грустную версию клипа Холостяк