Скриптонит рассказал о татуировках и о любимом кино

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GazLive со Скриптонитом /Скриншот из YouTube

Популярный хип-хоп-артист Скриптонит стал первым гостем нового сезона шоу GazLive, ведущим которого является рэперы Баста и Kyivstoner. Его суть в том, что различные люди дают интервью, однако все вопросы задают зрители предварительно в различных соцсетях.

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В новом выпуске Скриптонит поделился историями о своем детстве и становлении себя, как артиста. Также исполнитель ответил на вопросы о своем псевдониме, о деньгах, о Казахстане, о своих татуировках, о семье и о том, какой музыки от него ждать в дальнейшем. Помимо этого рэпер рассказал о любимом кино, о режиссерах клипов, о фанатах и о нетрезвой жизни.

Шоу GazLive со Скриптонитом на YouTube уже посмотрели почти полмиллиона раз, поставили 25 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Скриптонит вернулся в рэп с новым стильным клипом