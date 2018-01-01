Гостем шоу вДудь стал главный новый рэпер года

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Gone.Fludd на шоу Юрия Дудя /Скриншот из YouTube

На официальном YouTube-канале популярного шоу вДудь, ведущим которого является журналист Юрий Дудь, вышел новый выпуск. Гостем в этот раз стал рэп-исполнитель Gone.Fludd, который считается главной восходящей звездой этого жанра.

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Исполнитель еще недавно был незнаком слушателю, однако довольно быстро занял свою нишу и теперь появляется на ТВ, его туры насчитывают 50 городов, а клипы собирают миллионы просмотров. В новом интервью Gone.Fludd поделился тем, как пережить огромный тур, кто ему помог советами в этом, почему он полная противоположность Face и что означают его выдуманные слова. Также музыкант рассказал, как он снялся в клипе Little Big - Skibidi и сколько денег привезет с собой с гастролей. Помимо этого артист поведал истории о тяжелом детстве, посоветовал зрителям несколько книг, а также объяснил, почему рэп сейчас считается главной музыкой в мире.

Новый выпуск шоу вДудь за сутки посмотрели более 2 миллионов раз, поставили 136 тысяч лайков и 25 тысяч дизлайков. Сейчас видео занимает 22 место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что солист Little Big дал большое интервью