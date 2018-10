Снуп Догг и Киркоров: Солист Little Big дал большое интервью

Ильич из Little Big стал гостем на популярном YouTube-шоу Вписка

Вписка с Little Big /instagram.com/vpiska_show

Популярный музыкант и блогер Илья Прусикин (Ильич), который является основателем и солистом панк-рейв-группы Little Big, стал гостем на шоу Вписка, где дал большое интервью и показал домашнее и рабочее пространство.

В ходе всего выпуска Илья поделился тем, что считает Филиппа Киркорова настоящим панком (и рассказал причину), объяснил то, почему не трогает в творчестве тему религии, поведал о своем отношении к наркотикам, а также о том, как однажды его гримерку занял всемирно известный рэпер Snoop Dogg. Помимо этого, музыкант поделился многими другими вещами, показал свою квартиру, офис КликКлак, на котором монтируются и снимаются многие видео, а также записываются песни, и рассказал истории о своем детстве.

Стоит отметить, что частью этого интервью также стала Алина Пязок, которая является режиссером Little Big Production и всех видео группы, а также клипов других музыкантов. Среди ее заметных работ, которые в последнее время были очень популярными, Little Big - Faradenza, Little Big - Skibidi, ЛСП, Feduk, Егор Крид - Холостяк, а также Элджей и Feduk - Розовое вино.

Новый выпуск шоу Вписка с Ильичом из Little Big посмотрели 1 миллионо раз , поставили 51 тысячу лайков и 2 тысячи дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

