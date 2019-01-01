"Дичь": Иван Дорн порвал YouTube необычным клипом с птицами

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Иван Дорн /instagram.com/dorn_ivan/

Популярный певец Иван Дорн представил на своем YouTube-канале клип на необычную песню Дичь, которая записана в поддержку редких птиц. Примечательно, что он записал композицию совместно с самими птицами для некоммерческого лейбла Birds Records.

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В треке Дорн рассказал о том, как деятельность людей влияет на птиц, поведав слушателю их истории. Там же он использовал пение дубровника, белой куропатки, толстоклювой пеночки, кукушки, неясыти, азиатского бекаса и других птиц. Сам же клип снят в виде мультфильма с различной анимацией.

Стоит отметить, что прибыл с прослушиваний, просмотров и продажи одежды пойдет на защиту исчезающих видов птиц.

Клип Иван Дорн - Дичь за сутки набрал более 150 тысяч просмотров, 13 тыс лайков и менее тысячи дизлайков на YouTube.

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