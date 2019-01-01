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Люди в черном: MOZGI эффектно спасли планету в новом клипе

Популярная группа выпустила новый эффектный клип
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MOZGI - Space Sheeps
MOZGI - Space Sheeps
/Скриншот с YouTube

Знаменитая украинская группа MOZGI во главе с рэпером Потапом выпустила новый клип перед выходом альбома Middle Finger, который уже можно предзаказать. Новая работа называется Space Sheeps и в ней артисты спели на английском языке.

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Зрелищный, эффектный и фантастический клип с первых секунд напоминает культовый фильм Люди в черном. Все четверо участников Мозгов, одетые в классические костюмы, вооружаются бластерами и отправляются охотиться на космических овец, спасая планету.

Клип MOZGI - Space Sheeps вышел на официальном YouTube-канале группы.

Ранее сообщалось о том, что Потап рассказал о жизни с Каменских и уходе артистов из группы Mozgi

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Mozgi Потап Алексей Завгородний клип Space Sheeps YouTube украинская музыка Все теги
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