Люди в черном: MOZGI эффектно спасли планету в новом клипе

Поделись







MOZGI - Space Sheeps /Скриншот с YouTube

Знаменитая украинская группа MOZGI во главе с рэпером Потапом выпустила новый клип перед выходом альбома Middle Finger, который уже можно предзаказать. Новая работа называется Space Sheeps и в ней артисты спели на английском языке.

Читай также: Потап порвал YouTube откровенным клипом CHINA

Зрелищный, эффектный и фантастический клип с первых секунд напоминает культовый фильм Люди в черном. Все четверо участников Мозгов, одетые в классические костюмы, вооружаются бластерами и отправляются охотиться на космических овец, спасая планету.

Клип MOZGI - Space Sheeps вышел на официальном YouTube-канале группы.

Ранее сообщалось о том, что Потап рассказал о жизни с Каменских и уходе артистов из группы Mozgi