Романтика и стриптизерши: Потап порвал YouTube откровенным клипом CHINA

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Потап /instagram.com/realpotap/

Знаменитый украинский хип-хоп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, выпустил свой сольный альбом под названием MISHA, над которым работал долгое время, и в котором изменил звучание. Кроме этого, он представил и свежий клип на трек CHINA.

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В музыкальном видео артист предстал на фоне красного и черного цветов, а окружали его стриптизерши, которые соблазнительно танцевали. Сама же композиция, по словам Потапа, которые чувствует мужчина впервые, видя красивую девушку, а в последствии - влюбляясь в него. А клипом исполнитель показал биохимию, срабатывающую между мужчиной и женщиной.

Клип ПТП - CHINA вышел на официальном YouTube-канале рэпера и за несколько часов набрал более 15 тысяч просмотров.

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