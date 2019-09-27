Романтика и стриптизерши: Потап порвал YouTube откровенным клипом CHINA
Знаменитый украинский хип-хоп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, выпустил свой сольный альбом под названием MISHA, над которым работал долгое время, и в котором изменил звучание. Кроме этого, он представил и свежий клип на трек CHINA.
Этот альбом - новый я Не меньше. Я хотел бы написать огромный пост,я так долго ждал , пока он выйдет , но вот пришло время релиза и .... я просто хочу сказать огромное спасибо @nickniker , благодаря этому парню и нашей с ним работе , кайфу и искре ,высекаемой каждый день ,минуту,секунду родился MISHA / 23 минуты любви Слушайте Но знайте MISHA / ждёт свою плюшевую пару / NINA , уже машет ему лапой #птп #misha /
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В музыкальном видео артист предстал на фоне красного и черного цветов, а окружали его стриптизерши, которые соблазнительно танцевали. Сама же композиция, по словам Потапа, которые чувствует мужчина впервые, видя красивую девушку, а в последствии - влюбляясь в него. А клипом исполнитель показал биохимию, срабатывающую между мужчиной и женщиной.
Клип ПТП - CHINA вышел на официальном YouTube-канале рэпера и за несколько часов набрал более 15 тысяч просмотров.
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