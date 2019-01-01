"До слез": Как отреагировали соцсети на украиноязычний клип группы MOZGI

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Mozgi выпустили первый украиноязычный клип /facebook.com/MOZGIband

Знаменитая группа Mozgi во главе с рэпером Потапом совсем недавно представили свежий клип на первую песню, записанную ими на украинском языке. Трек носит название 999, а музыкальное видео уже стало хитом на YouTube.

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В композиции музыканты зачитали и спели об Украине, а также о любви к ней, подчеркивая то, что им нравится больше всего, а также заверяя, что уже скоро здесь все будет намного лучше. Трек коллектив посвятил своей Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране.

Слушатели поблагодарили Потапа за то, что он не продался и хранит принципы и ценности, отметив, что на украинском песни группы звучат намного лучше. Некоторые предположили, что так на музыкантов повлияла Alyona Alyona. Кроме этого, фанаты выразили восхищение творчеством артистов, назвав Потапа гением, а также расхвалив вокал Дяди Вади. В соцсетях подчеркнули и то, что песня вызывает патриотизм, имеет в себе глубокий смысл и даже доводит до слез. Стоит отметить, что в треке артисты хвалят украинские дороги, но некоторые комментаторы посчитали, что они все же преувеличили.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип MOZGI - 999 уже посмотрели 560 тысяч раз, поставили 29 тысяч лайков 2,5 тыс дизлайков. Музыкальное видео попало на 9-ое место в тренды YouTube.

Ранее сообщалось о том, что украинский рэпер выпустил мощный трек со Скриптонитом