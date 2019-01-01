"Еще богаче": Украинский рэпер выпустил мощный трек со Скриптонитом

Поделись







T-Fest и Скриптонит /Скриншот с YouTube

Популярный украинский рэп-исполнитель из Черновцов T-Fest, который в данный момент состоит в лейбле Басты GAZGOLDER, представил новый трек под названием Одну дверь. Он записан совместно с казахстанским рэпером Скриптонитом, а также с MAKRAE и BMB SPACEKID.

Читай также: Скриптонит взорвал YouTube клипом с украинским рэпером

В треке идет речь о том, чтобы становится взрослее, а не старше, делать правильный выбор, а также находить ориентир. Кирилл T-Fest исполнил в композиции два первых куплета в своем фирменном стиле, а Скриптонит же зачитал припев. Рэперы MAKRAE и BMB SPACEKID закончили своими строчками.

Песня Одну дверь за несколько часов набрала более 20 тысяч прослушиваний на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что соцсети расхвалили новый яркий клип Alyona Alyona