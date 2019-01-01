"Поиграем": Скриптонит взорвал YouTube клипом с украинским рэпером

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Gruppa Skryptonite, 104 и T-Fest - 3x3 /Скриншот с YouTube

Знаменитый казахстанский рэпер Скрипонит в составе своего музыкального коллектива Gruppa Skryptonite выпустил новый клип на трек 3х3. Композиция была записана с рэпером 104 и исполнителем из Черновцов под псевдонимом T-Fest.

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В видеоработе все исполнители предстали в разных образах. Так, например, сам Скриптонит показался спортсменом с длинными волосами на баскетбольной площадке, а T-Fest исполнил свой куплет в компании танцующих девушек. Режиссерское кресло клипа заняла украинка Таня Муиньо, которая уже не первый раз сотрудничает с проектом Gruppa Skryptonite.

Клип Gruppa Skryptonite, 104 и T-Fest - 3x3 за сутки набрал 975 тысяч просмотров, 80 тысяч лайков и 7,5 тысяч дизлайков. Музыкальное видео попало в тренды YouTube на 8-ое место.

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