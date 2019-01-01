"Сердцеедка": Егор Крид всколыхнул Сеть эффектным и уморительным клипом

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Егор Крид - Сердцеедка /Скриншот с YouTube

Уход Егора Крида из лейбла Black Star обозначился новыми треками и клипами, что явно пошло исполнителю на пользу. Он выпустил свежую видеоработу на песню Сердцеедка, в которой отошел от пафосного образа и сделал ее яркой и даже юмористической.

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Клип начинается с того, что Крид общается по телефону с Юрием Дудем после их интервью, заявляя ему о том, что решил стать поближе к людям. Именно после этого артист приезжает в деревню, где знакомится с местными людьми, а также с пышнотелой девушкой, которая не узнает в нем звезду и покрывает матом. Такой "отворот" только раззадорил Егора, и он ощутил романтические чувства к ней, пытаясь добиться внимания возлюбленной. Не обошлось и без алкогольных посиделок, бани, ухаживания за скотом, работы на тракторе и даже туалетов во дворе.

В музыкальном видео также снялись звезды YouTube Илья Шабельников (Satyr) и Данила Поперечный.

Клип Егора Крида - Сердцеедка за сутки набрал 4 миллиона просмотров и занял 1-ое место в трендах YouTube.

В КЛИПЕ ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА - 18+

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид выпустил клип на песню Грехи