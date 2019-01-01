Борьба с демонами: Егор Крид взорвал новым мощным клипом

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Егор Крид выпустил клип Грехи /Скриншот с YouTube

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид представил новый клип на недавно вышедший трек Грехи, записанный с Клавой Кокой. В нем он не касался любовных тем, а рассказал о своих внутренних демонах. К слову, видеоработу музыкант посвятил своей бабушке, которую назвал Ангелом-Хранителем.

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В клипе, который частично снят в жанре хоррор, а также наполнен различными спецэффектами, Егор показал себя, контролируемого личными демонами, которые ему не дают покоя. Сам же он прокомментировал, что считает эту работу своей самой важной и самой сильной за всю карьеру. Кроме этого, в видеоряде были показаны все смертные грехи - зависть, похоть, гнев, алчность, чревоугодие, уныние и гордыня.

Клип Егор Крид - Грехи набрал 2,5 миллиона просмотров, 194 тысячи лайков и 15 тысяч дизлайков. Видео попало в тренды YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на выпуск шоу вДудь с Егором Кридом