Скандальный хит: Егор Крид порвал YouTube новой песней

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Крид выпустил трек Грехи /instagram.com/egorkreed

Известный рэп-исполнитель Егор Крид совсем недавно ушел из лейбла Black Star, а теперь же подписал контракт с Warner Brothers Music. Такой поворот в своей карьере артист отметил новой композицией Грехи, которая записана в тандеме с Клавой Кокой.

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На этот раз трек оказался ближе к стильному хип-хопу, а не поп-музыке, которую многие привыкли слышать от Егора. Фанаты также высоко оценили новинку, однако обойтись без скандала все же не удалось. Все дело в том, что некоторые уличили Крида в плагиате трека Джейдена Смита - Blue. Сам исполнитель заверил, что он только лишь вдохновлялся работой любимого исполнителя, а экспертную оценку песне Егора дал Алекс Давиа - композитор из Black Star.

Трек Егор Крид - Грехи за несколько часов послушали 600 тысяч раз, поставили 58 тысяч лайков и 2,5 тыс дизлайков.

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