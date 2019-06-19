Скандальный хит: Егор Крид порвал YouTube новой песней
Известный рэп-исполнитель Егор Крид совсем недавно ушел из лейбла Black Star, а теперь же подписал контракт с Warner Brothers Music. Такой поворот в своей карьере артист отметил новой композицией Грехи, которая записана в тандеме с Клавой Кокой.
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На этот раз трек оказался ближе к стильному хип-хопу, а не поп-музыке, которую многие привыкли слышать от Егора. Фанаты также высоко оценили новинку, однако обойтись без скандала все же не удалось. Все дело в том, что некоторые уличили Крида в плагиате трека Джейдена Смита - Blue. Сам исполнитель заверил, что он только лишь вдохновлялся работой любимого исполнителя, а экспертную оценку песне Егора дал Алекс Давиа - композитор из Black Star.
Кайфую от того, что делает Джейден Смит ещё с Каратэ-Пацана. Его музыка последних лет очень сильно отличается от всего, что делают в этом жанре. СМИ начали везде писать, что трек #Грехи- плагиат, но заявлять так - это слишком. Стиль - да. Музыка - другая, мелодия - другая, аккорды - другие. Возможно, когда год назад мы с @alexdavia делали этот бит, где-то в голове играл альбом Джейдена, но нот то всего 7 и всё музло так или иначе имеет сходство, как среди мировых Артистов так и наших. Имхо: Не сплагиатил, а вдохновился! Качайте мой новый трек #Грехи по ссылке в шапке профиля!😉
Трек Егор Крид - Грехи за несколько часов послушали 600 тысяч раз, поставили 58 тысяч лайков и 2,5 тыс дизлайков.
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