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"Я не алкоголик": LITTLE BIG взорвали YouTube пьяным клипом

Знаменитая группа выпустила новый клип
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Little Big представили новый клип
Little Big представили новый клип
/Скриншот с YouTube

Популярный рейв-группа Little Big представила свежий клип на трек I`m OK, который нацелен стать хитом лета 2019. Музыкальное видео с большой скоростью набирает популярность, а также в нем сыграли комик Арсений Попов и солист The Hatters Юрий Музыченко.

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Действие яркого и драйвового клипа разворачивается в баре, где все посетители, как не сложно догадаться, выпивают. Ровно так же, как и солист коллектива Илья Прусикин, громко заявляющий в припеве о том, что он в порядке и не является алкоголиком. Кроме этого, здесь есть место и для караоке, и для влюбленности, и даже для дебоширства.

Клип LITTLE BIG - I`M OK за несколько часов набрал более миллиона просмотров. Напомним, что группа выступит в Киеве на фестивале ATLAS WEEKEND 10-го июня (второй день) в 20:00.

Ранее сообщалось о том, что Макс Корж выпустил сильный клип на трек Шантаж

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Little Big новый клип рейв Илья Прусикин The Hatters тренды YouTube Все теги
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