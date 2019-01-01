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LITTLE BIG выпустили романтическую версию хита SKIBIDI

Знаменитая группа представила новый клип на песню SKIBIDI
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Little Big представили новую версию SKIBIDI
Little Big представили новую версию SKIBIDI
/Скриншот из клипа

Популярная группа Little Big в октябре 2018-го года выпустила клип на трек SKIBIDI, который довольно быстро стал вирусным в Сети, а танец, показанный там, стали исполнять тысячи зрителей. Теперь же коллектив представил новый клип на романтическую версию вышеупомянутой композиции.

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В романтической версии клипа показан совершенно новый танец Skibidi, который, как и в прошлый раз, вместе с солистом исполнили другие люди, в числе которых рэперы Morgenshtern и Gone Fludd. Также видеоряд наполнен массой спецэффектов, а артисты предстают в образах сказочных персонажей, ездят на необычных авто и много другое. В версии, наполненной любовью и нежностью, Илья Прусикин (солист Little Big) находится в пути с розой, которую должен подарить возлюбленной. Вопреки ожиданием, ею становится Годзилла, которая появилась в оригинальном клипе.

Новая версия клипа SKIBIDI с большой скоростью набирает популярность в Сети, а за несколько часов ее посмотрели более полумиллиона раз и поставили 225 тысяч лайков.

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