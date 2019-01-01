Животный мир: Макс Корж выпустил сильный клип на трек Шантаж

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Макс Корж представил новый клип /Скриншот с YouTube

Популярный белорусский музыкант Макс Корж совсем недавно выпустил новый трек Шантаж, которые многие нарекли одним из главных хитов этого лета. Теперь же на YouTube вышел клип на эту песню, который быстро набрал популярность.

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В клипе показана кинематографичная история о богатом бизнесмене, у которого есть семья, но он изменил своей жене с молодой красавицей. И именно из-за этого его и шантажируют, желая забрать деньги. К слову, девушка в видео и была одной из зачинщиц этого дела, а за действиями виновного следили парни (в числе которых и сам Корж), а также люди в кинотеатре.

Сам же исполнитель подписал новинку так: "Надеюсь, что никто не узнает в этом клипе себя, своих знакомых, своих родителей. И хотелось бы верить, что такие сюжеты лишь творческий вымысел. Но ... этот животный мир".

Клип Шантаж за сутки набрал больше 600 тысяч просмотров, а также попал в тренды YouTube.

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Макс Корж выступит в Киеве на стадионе Динамо уже 20-го июня в 19:00. Стоимость за билет начинается от 399 гривен.

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