Иисус, наркотики и рок-н-ролл: Ленинград выпустили скандальный клип

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Ленинград выпустили клип i_$uss /скриншот с YouTube

Популярная группа Ленинград стала все чаще выпускать новые клипы перед тем, как завершить свою деятельность. В этот раз музыканты представили провокационный клип на трек i_$uss, однако сразу же предупредили, что не преследовали цели оскорбить чьи-либо чувства.

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Сюжет видеоработы разворачивается вокруг девушки, которая с компанией подруг отправилась тусоваться в ночной клуб, приняв дозу наркотических препаратов. Именно там она встречает парня, который кажется ей самим Иисусом Христом, спустившимся с Небес прямо к ней на Землю.

Главную роль в клипе сыграла украинка Мария Стопник из Тернополя, участвовавшая в шоу Х-Фактор.

Клип Ленинград - i_$uss уже набрал более 3 миллионов просмотров, 131 тысячу лайков и 37 тысяч дизлайков. Видеоработа заняла 4-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Шнуров официально распустит группу Ленинград