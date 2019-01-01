Иисус, наркотики и рок-н-ролл: Ленинград выпустили скандальный клип
Популярная группа Ленинград стала все чаще выпускать новые клипы перед тем, как завершить свою деятельность. В этот раз музыканты представили провокационный клип на трек i_$uss, однако сразу же предупредили, что не преследовали цели оскорбить чьи-либо чувства.
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Сюжет видеоработы разворачивается вокруг девушки, которая с компанией подруг отправилась тусоваться в ночной клуб, приняв дозу наркотических препаратов. Именно там она встречает парня, который кажется ей самим Иисусом Христом, спустившимся с Небес прямо к ней на Землю.
Главную роль в клипе сыграла украинка Мария Стопник из Тернополя, участвовавшая в шоу Х-Фактор.
Клип Ленинград - i_$uss уже набрал более 3 миллионов просмотров, 131 тысячу лайков и 37 тысяч дизлайков. Видеоработа заняла 4-ое место в трендах YouTube.
Ранее сообщалось о том, что Шнуров официально распустит группу Ленинград