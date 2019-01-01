Ленинград взорвали YouTube клипом о свадьбе Шнурова

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Ленинград выпустили клип на песню Кабриолет /скриншот с YouTube

Знаменитая группа Ленинград, которая совсем скоро прекратит свое существование, выпустила новый клип на песню Кабриолет. В нем снялась российская телеведущая Алла Михеева, а также сам фронтмен коллектива Сергей Шнуров, которые по сюжету должны пожениться.

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Яркое музыкальное видео снято в духе Ленинграда, а история рассказывает о девушке, которая после тусовки проснулась от звонка Шнурова, ее жениха, и поняла, что опаздывает на собственную свадьбу. Тогда она садится за руль кабриолета, чтобы успеть на церемонию. К слову, в треке есть отсылки и на Егора Летова, например, строчками «Все идет по плану».

Клип Ленинград - Кабриолет за сутки посмотрели более 2,5 миллионов раз, поставили 110 тысяч лайков и 14 тысяч дизлайков. Музыкальное видео уже заняло 3-е место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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