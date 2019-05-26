Концерт Океана Эльзы на ВДНХ посетило около 100 тысяч человек

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Концерт группы стал одним из самых масштабных /instagram.com/okeanelzy_official

В воскресенье, 26 мая, на ВДНХ в Киеве состоялся масштабный концерт популярной украинской группы Океан Эльзы. Как сообщается на странице коллектива в Instagram, действие посетило около 100 тысяч человек.

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Событие стало уникальным тем, что оно является одним из самых масштабных за всю историю группы, а также присутствием сцены с обзором на 360 градусов и большой фан-зоной, которая расположилась на четырех гектарах Выставочного центра. Перед началом концерта Святослав сфотографировался с фанатами и поделился снимками в Сети.

Кроме этого, на странице коллектива также появились фото с высоты птичьего полета, на которых можно увидеть, насколько масштабным было шоу.

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Во время концерта, фронтмен Святослав Вакарчук обратился к крымскотатарскому народу, заверив, что они смогут вернуться на родную землю, а также вспомнил о политзаключенных и бойцах, которые защищают Украину, посвятив им одну их композиций. Кроме этого, Святослав сыграл на рояле одной рукой, а второй держал микрофон.

Ранее сообщалось о том, что Вакарчук создал аккаунт в Instagram и опубликовал видеообращение