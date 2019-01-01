Потап выпустил клип о любви к Каменских: Реакция соцсетей

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Потап выпустил клип Константа /скриншот с YouTube

Знаменитый украинский исполнитель и продюсер Потап (ПТП) представил новый музыкальный клип на трек Константа о романтических отношениях, который войдет в его новый альбом. Он посвящен его возлюбленной Насте Каменских, с которой они поженятся уже 23 мая.

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В черно-белом видео Потап предстал в свадебном костюме, читая о том, какие чувства он испытывает к своей второй половинке, а также, почему они тщательно скрывали свои отношения. Сама же Каменских также появилась в клипе. "Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь", - так прокомментировал сам Алексей новую видеоработу.

Зрители довольно тепло восприняли такую новость с признаниями в чувствах, отметив, что многие женщины хотели бы, чтобы им посвятили такую песню. Кроме этого их назвали очень красивой парой, а некоторые вспомнили один из их первых совместных хитов Не Пара. Также фанаты отметили, что это было убедительно и по-мужски откровенно, а также мило и трогательно. Слушатели оставили им массу пожеланий, а кто-то даже в шутку написал, что ждал их свадьбу больше, чем собственную, назвав их украинскими Jay-Z и Beyonce.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип ПТП - Константа за несколько часов посмотрели более 250 тысяч раз и поставили 18 тысяч лайков.

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