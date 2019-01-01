Как отреагировали соцсети на выпуск шоу вДудь с Егором Кридом

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Егор Крид дал интервью Дудю /скриншот с YouTube

Известный журналист Юрий Дудь представил на своем YouTube-канале свежий выпуск шоу вДудь. На этот раз гостем стал популярный рэп-исполнитель Егор Крид, который дал откровенное и большое интервью, а сам ролик довольно быстро стал популярным.

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Одной из главных тем выпуска стал уход Егора из Black Star, который принадлежит Тимати. Артист рассказал, сколько там зарабатывал, о скандале с его именем, о том, заставляли ли его делать то, чего он хотел, и о других нюансах, которые были в лейбле. Также в ходе почти двухчасового интервью исполнитель ответил на вопросы о хите Самая-Самая, о реакции на критику, об охранниках, конфликтах, шоу Холостяк, а также о девушках и семье. Кроме этого, Крид позвонил комику Даниле Поперечному, который очень остро над ним шутил.

Зрители прокомментировали интервью, отметив, что беседа вышла неформальной, а сам гость интересный и хороший человек, который подстраивается, чтобы работать и жить. Некоторые даже сообщили, что посчитали этот выпуск лучшим, а кто-то даже пожелал Егору найти девушку, которую он ищет. Также артиста поблагодарили за его творчество, а о самом шоу сказали, что его с каждым разом все интереснее смотреть.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Егором Кридом за сутки посмотрели 6 миллионов раз, а также интервью заняло 3-е место в трендах YouTube.

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