"На одном дыхании": Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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Новый выпуск шоу вДудь /скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале популярной программы вДудь появился новый выпуск. На этот раз гостем стал российский писатель Алексей Иванов, который является автором романов Географ глобус пропил и Общага-на-крови.

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В ходе полуторачасового интервью Юрий Дудь задал вопросы о месте проживания гостя, о 90-ых, о жизни в России и свободе. Также Алексей рассказал об экранизации своих книг, об отношении к Советскому Союзу, об имитации российской демократии и патриотизма, об алкоголизме, о Пелевине, о застое, влиянии интернета, встречах Иванова с Путиным, нелюбимом русском слове и любимом писателе.

Комментируя выпуск, зрители отметили образованность Алексея Иванова, назвав его мыслящим и интересным. Для некоторых он стал самым интересным гостем шоу вДудь, а также подчеркнули, что вынесли из интервью много новой информации. Кроме этого, комментаторы заявили, что посмотрели выпуск на одном дыхании, а также пришли в восторг.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Алексеем Ивановым за сутки посмотрели более 2 миллионов раз, поставили 96 тысяч лайков и 6 тысяч дизлайков. Интервью заняло 33-е место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Николай Тищенко рассказал о Ревизоре, Дурневе и 90-ых